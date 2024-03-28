США: Россия является лидером на рынке ядерной энергетики

Россия продолжает лидировать на мировом рынке ядерной энергетики, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Консультативного совета по международной безопасности при Госдепе США.

«Росатом» начал испытания уникального оборудования по производству ядерного топлива будущего

В нем говорится, что не факт, что Запад сможет уменьшить зависимость от Москвы в вопросе закупки топлива для АЭС. Россия превратилась в доминирующего глобального поставщика ядерных реакторов через «Росатом» с портфелем заказов на 130 миллиардов долларов. Сегодня Москва доминирует на мировом рынке ядерного топлива.

Ранее стало известно, что недружественные страны продолжают сотрудничать с «Росатомом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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