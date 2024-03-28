США: Россия является лидером на рынке ядерной энергетики

В нем говорится, что не факт, что Запад сможет уменьшить зависимость от Москвы в вопросе закупки топлива для АЭС. Россия превратилась в доминирующего глобального поставщика ядерных реакторов через «Росатом» с портфелем заказов на 130 миллиардов долларов. Сегодня Москва доминирует на мировом рынке ядерного топлива.

Ранее стало известно, что недружественные страны продолжают сотрудничать с «Росатомом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

