США: Россия является лидером на рынке ядерной энергетики
Россия продолжает лидировать на мировом рынке ядерной энергетики, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Консультативного совета по международной безопасности при Госдепе США.
В нем говорится, что не факт, что Запад сможет уменьшить зависимость от Москвы в вопросе закупки топлива для АЭС. Россия превратилась в доминирующего глобального поставщика ядерных реакторов через «Росатом» с портфелем заказов на 130 миллиардов долларов. Сегодня Москва доминирует на мировом рынке ядерного топлива.
Ранее стало известно, что недружественные страны продолжают сотрудничать с «Росатомом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru