В Минобороны допустили искусственное усиление коронавируса
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что каждый новый штамм коронавируса имел улучшенные военно-биологические свойства, сообщает РИА Новости.
«Создается впечатление, что кем-то предпринимаются целенаправленные действия по усилению патогенных свойств вируса, а пандемия искусственно подпитывается посредством вброса новых, «усовершенствованных» вариантов», - сказал Кириллов.
В частности, он отметил, что у специалистов есть вопросы к географическому происхождению вируса. Штаммы «бета», «гамма», «дельта» появились в ЮАР и Великобритании, Бразилии, Индии соответственно. Каждый новый штамм обладал улучшенные военно-биологические свойства. Кириллов отметил, что пока вопросы патогенности вируса остаются без ответов.
Он также указал, что США продолжают привлекать различные ведомства к реализации военно-биологических программ.
Ранее Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что на данный момент нет предвестников новой вспышки пандемии коронавируса. По его словам, пока популяционный иммунитет, который в России создали с помощью вакцинации и за счет переболевших, срабатывает, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru