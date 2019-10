Военный о танках России: Выдернули удобную цифру, чтобы выставить нас агрессором

Россия располагает самым большим в мире парком танков. В нем около 22 тысяч боевых машин, подсчитало американское издание We Are The Mighty, опираясь на данные сайта Global Firepower. В то время как у европейских государств-членов НАТО, этот показатель составляет чуть более 11 тысяч. Вместе с США и Канадой число танков достигает 18 тысяч.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил в эфире НСН, что сопоставление сделано так, чтобы выставить Россию агрессором (слушайте аудио).

«Но говорить не о количестве танков, а о совокупной мощи стран НАТО. У НАТО, если иметь ввиду европейскую часть, гораздо более высокое количество боевой техники расположено на нашей границе, чем у нас. По танкам – раза в два, по артиллерии – раза в три, по авиации – раза в 3-4, по кораблям – в 2-3 раза. Они берут всю Россию от края до края, от Калининградской области до Владивостока и сравнивают эту цифру с европейской частью, на которой расположены натовские войска. Выдернув одну цифру и подогнав под удобные тебе варианты, конечно, они могут выставлять нас агрессором. На самом деле это не так», - пояснил военный эксперт.

