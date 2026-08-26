США разминировали участок Ормузского пролива
Американские военные завершили операцию по разминированию центральной части Ормузского пролива, сообщает Axios.
Он является ключевым для мировой нефтяной логистики водного пути. ВМС США очистили от мин так называемую «медиану» — разделительную полосу, проходящую ровно посередине между территориальными водами Ирана и Омана. Американский президент Дональд Трамп ранее написал в Truth Social, что командование ВМС доложило ему об обезвреживании всех мин в международных водах пролива и что Тегеран предупреждён о недопустимости новых минирований.
Работы велись несколько месяцев. Американские подводные беспилотники систематически обследовали акваторию и обнаружили более 100 мин. К операции привлекли также частных подрядчиков, которые занимались подрывом или извлечением боеприпасов. Очистка позволит организовать двустороннее движение судов под прикрытием авиации США.
Ранее стало известно, что через Ормузский пролив проходит в сутки 8–9 млн барр. нефти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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