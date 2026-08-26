США разминировали участок Ормузского пролива

Он является ключевым для мировой нефтяной логистики водного пути. ВМС США очистили от мин так называемую «медиану» — разделительную полосу, проходящую ровно посередине между территориальными водами Ирана и Омана. Американский президент Дональд Трамп ранее написал в Truth Social, что командование ВМС доложило ему об обезвреживании всех мин в международных водах пролива и что Тегеран предупреждён о недопустимости новых минирований.

Работы велись несколько месяцев. Американские подводные беспилотники систематически обследовали акваторию и обнаружили более 100 мин. К операции привлекли также частных подрядчиков, которые занимались подрывом или извлечением боеприпасов. Очистка позволит организовать двустороннее движение судов под прикрытием авиации США.

Ранее стало известно, что через Ормузский пролив проходит в сутки 8–9 млн барр. нефти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

