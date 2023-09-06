США провели испытание ракеты Minuteman III

США произвели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, говорится в сообщении базы «Ванденберг», откуда осуществлялся старт.

Запуск ракеты произошел в 11:26 по московскому времени. В ВВС США назвали целью пуска проверку безопасности и готовности системы.

Ранее КНДР запустила очередную баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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