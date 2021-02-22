США продолжат «решительные действия» в отношении причастных к разгону протестов в Мьянме

США продолжат действовать решительно против тех, кто причастен к разгону демонстраций в Мьянме. Об этом в Twitter заявил глава Госдепартамента Энтони Блинкен.

Он отметил, что меры Соединенных штатов будут направлены против тех лиц, которые применяют насилие в отношении людей, требующих восстановления демократически избранного управления.