США продолжат «решительные действия» в отношении причастных к разгону протестов в Мьянме
США продолжат действовать решительно против тех, кто причастен к разгону демонстраций в Мьянме. Об этом в Twitter заявил глава Госдепартамента Энтони Блинкен.
Он отметил, что меры Соединенных штатов будут направлены против тех лиц, которые применяют насилие в отношении людей, требующих восстановления демократически избранного управления.
Во время протестов в Мьянме 20 февраля два человека погибли, еще шестеро получили серьезные травмы. Как сообщает портал Myanmar Now, полиция применила против активистов боевые и резиновые пули.
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