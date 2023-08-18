США продлили для украинцев статус «временно защищенных лиц»

Данный статус подразумевает особые иммиграционные правила для граждан той или иной страны. В частности, это выдача разрешения на работу в США, а также временного вида на жительство. Получение грин-карты не предусмотрено.

Отмечается, что данный статус могут получить не только граждане Украины, но и лица без гражданства, долгое время проживавшие на украинской территории Украины. Для тех, кто уже получил такой статус, обязательна перерегистрация в течение 60 дней.

Ранее суд Франции по вопросам права на убежище (CNDA) постановил признать граждан РФ, уклоняющихся от службы в российской армии, имеющими право на получение статуса беженца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».