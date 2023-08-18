США продлили для украинцев статус «временно защищенных лиц»
Власти США на 1,5 года - с 20 октября 2023 года по 19 апреля 2025 года - продлили для граждан Украины статус «временно защищенных лиц», сообщает пресс-служба Министерства внутренней безопасности (МВБ).
Данный статус подразумевает особые иммиграционные правила для граждан той или иной страны. В частности, это выдача разрешения на работу в США, а также временного вида на жительство. Получение грин-карты не предусмотрено.
Отмечается, что данный статус могут получить не только граждане Украины, но и лица без гражданства, долгое время проживавшие на украинской территории Украины. Для тех, кто уже получил такой статус, обязательна перерегистрация в течение 60 дней.
Ранее суд Франции по вопросам права на убежище (CNDA) постановил признать граждан РФ, уклоняющихся от службы в российской армии, имеющими право на получение статуса беженца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru