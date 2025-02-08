США одобрили поставки оружия Израилю на $7 млрд

Администрация президента США Дональда Трампа одобрила продажи вооружений Израилю на сумму свыше $7 млрд по итогам визита в Вашингтон израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщили в Пентагоне.

Так, Госдепартамент США утвердил продажу партнеру боеприпасов, комплектов для наведения, взрывателей и оборудования почти на $6,75 млрд. В рамках сделки Израиль получит в том числе 2,8 тысячи фугасных авиабомб MK 82 и более 2 тысяч бомб малого диаметра GBU-39/B.

Кроме того, в США одобрили продажу израильской стороне 3 тысяч управляемых ракет «воздух-земля» AGM-114 Hellfire на $660 млн. Как ожидается, поставки начнутся в 2028 году.

«США привержены обеспечению безопасности Израиля... Предложенные сделки позволят Израилю укрепить обороноспособность и повысить готовность к отражению текущих и будущих угроз», — подчеркнули в Пентагоне.

По данным ведомства, поставки усилят возможности израильских военных по защите страны и укрепят взаимодействие с американскими вооруженными силами.

Трамп и Нетаньяху встретились в Вашингтоне 5 февраля, переговоры продлились пять часов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

