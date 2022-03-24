США призвали Россию прекратить высылку американских дипломатов

«Это очередной неконструктивный и непродуктивный шаг России в наших двусторонних отношениях. Мы призываем правительство России прекратить необоснованную высылку американских дипломатов и сотрудников [посольства]», — заявил американский дипломат.

Напомним, в здание российского МИДа на Смоленской площади в Москве был вызван старший дипломат американского посольства в России.

Ему был вручён список лиц, чьё пребывание на территории РФ признано нежелательным.

