США призвали Россию прекратить высылку американских дипломатов
Москве и Вашингтону как никогда важно располагать необходимым дипломатическим персоналом для облегчения контактов двух стран, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя Госдепартамента.
«Это очередной неконструктивный и непродуктивный шаг России в наших двусторонних отношениях. Мы призываем правительство России прекратить необоснованную высылку американских дипломатов и сотрудников [посольства]», — заявил американский дипломат.
Напомним, в здание российского МИДа на Смоленской площади в Москве был вызван старший дипломат американского посольства в России.
Ему был вручён список лиц, чьё пребывание на территории РФ признано нежелательным.
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