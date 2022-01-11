Российское посольство: Москва продолжит военные учения на своей территории

Россия не откажется от проведения военных учений на своей территории, поскольку это соответствует национальным интересам безопасности, говорится в сообщении российского посольства в США в Twitter.

ВМФ России в 2022 году проведет около тысячи учений

«Наше решение — где и когда проводить военные учения на национальной территории. Мы продолжим проводить их, потому что это соответствует интересам безопасности», — следует из сообщения.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что НАТО и США увеличивают масштабы учений около России, а также задействуют стратегическую авиацию и проводят условные пуски ядерных ракет.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:Российская АрмияВоенные Учения
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