Российское посольство: Москва продолжит военные учения на своей территории

«Наше решение — где и когда проводить военные учения на национальной территории. Мы продолжим проводить их, потому что это соответствует интересам безопасности», — следует из сообщения.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что НАТО и США увеличивают масштабы учений около России, а также задействуют стратегическую авиацию и проводят условные пуски ядерных ракет.

