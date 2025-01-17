США признали, что не смогут нанести «нокаут» экономике Китая

Санкции США не смогут серьезно навредить экономике Китая и нанести «нокаутирующий удар», сообщил заместитель помощника президента по нацбезопасности Далип Сингх.

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По его словам, Пекин и Вашингтон становятся равными конкурентами. Кроме того, у Пекина имеются важные технологии, предоставляющие стране «фактор мягкой силы» на мировой арене. Сингх отметил, что у США отсутствует «нокаутирующий удар» для Пекина, который был бы способен обойтись без огромных побочных потерь.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что США при нем опередили Китай, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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