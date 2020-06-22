США приостановят выдачу ряд виз до конца 2020 года
Власти США приняли решение приостановить выдачу определенных виз до конца текущего года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.
Кроме того, продлевается ранее объявленный запрет на въезд определенным категориям обладателям гринкарт. Отмечается, что решение принято для того, чтобы сохранить рабочие места для граждан США. Напомним, из-за пандемии коронавируса многие американцы лишились работы.
Ранее в апреле президент США Дональд Трамп объявил о приостановке на 60 дней въезда в страну держателей гринкарт. Владельцы гринкарт имеют равные возможности с рядовыми гражданами США, в том числе в трудоустройстве. Единственное исключение - держатели гринкарт не могут принимать участие в выборах в этой стране.
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