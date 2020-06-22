Экс-советник президента США поставил Путина в пример Трампу

Президент Российской Федерации Владимир Путин проводит боле качественную подготовку к встречам по сравнению с его коллегой из США Дональдом Трампом. С таким утверждением в эфире телеканала ABC News выступил бывший советник президента Соединённых Штатов Америки по национальной безопасности Джон Болтон.

По его оценке, Владимир Путин знает людей, с которыми общается, держит в голове намеченные цели и думает, прежде чем говорит. По оценке Болтона, такой уровень подготовки, «не вяжется с Трампом».

Ранее Болтон утверждал, что российский лидер считает, что может довольно легко манипулировать нынешним главой Белого дома. По словам экс-советника президента США, Путин — умный и жесткий политик, который не воспринимает Трампа в качестве серьёзного противника.

Дональд Трамп отправил Болтона в отставку в сентябре прошлого года. Президент объяснил это «серьезными ошибками», которые допускал советник. После этого Болтон написал мемуары, фрагменты которых вызвали критику Вашингтона.

В этих мемуарах, в частности, представлены «чувствительные подробности» американо-южнокорейских переговоров, а также искажены некоторые события. С таким комментарием выступил директор президентского офиса по нацбезопасности Южной Кореи Чон Ый Ён, отмечает RT.

