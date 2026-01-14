США приостановят оформление виз для граждан России и еще 74 стран

Госдепартамент США решил приостановить процедуру оформления виз для граждан 75 стран, в том числе России. Об этом сообщает Fox News.

Телеканал ссылается на служебный документ ведомства, согласно которому решение о приостановке было принято «в попытке привлечь к ответственности заявителей, которые могут стать объектом публичного обвинения».

Отмечается, что ограничение будет действовать с 21 января. Приостановка продлится неопределённое время - до завершения переоценки процедур проверки и досмотра.

Ранее в МИД РФ заявили, что граждане Евросоюза продолжают получать визы в Россию по упрощённой схеме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
