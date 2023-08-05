США приостановят финансирование нескольких программ помощи Нигеру
США приостановят финансирование некоторых связанных с Нигером зарубежных программ помощи на фоне госпереворота в республике. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, передает ТАСС.
Меры не затронут все программы помощи в Нигере, предоставление гуманитарной и продовольственной поддержки республике продолжится.
Ранее СМИ сообщили о планах США вывезти из Нигера часть американских граждан, сотрудников посольства и членов их семей, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
В конце июля мятежники свергли президента Нигера Мохамеда Базума в результате военного переворота. В стране были закрыты границы и объявлен общенациональный комендантский час, кроме того, работу всех госучреждений приостановили. Армия республики заявила о солидарности с мятежниками. Новым главой государства провозгласили руководителя «Национального совета по защите отечества» Абдурахмана Тчиани.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru