США приостановят финансирование нескольких программ помощи Нигеру

Меры не затронут все программы помощи в Нигере, предоставление гуманитарной и продовольственной поддержки республике продолжится.

Ранее СМИ сообщили о планах США вывезти из Нигера часть американских граждан, сотрудников посольства и членов их семей, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

В конце июля мятежники свергли президента Нигера Мохамеда Базума в результате военного переворота. В стране были закрыты границы и объявлен общенациональный комендантский час, кроме того, работу всех госучреждений приостановили. Армия республики заявила о солидарности с мятежниками. Новым главой государства провозгласили руководителя «Национального совета по защите отечества» Абдурахмана Тчиани.

