США: Приостановка военной помощи Украине нужна для её пересмотра
6 марта 202500:17
Приостановка военной помощи Вашингтона в адрес Киева нужна для ее пересмотра, сообщила пресс-секретарь американской администрации Каролин Левитт.
«Это пауза для пересмотра», – указала она.
Ранее стало известно, что США приостановили передачу разведданных Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru