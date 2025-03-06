США: Приостановка военной помощи Украине нужна для её пересмотра

Приостановка военной помощи Вашингтона в адрес Киева нужна для ее пересмотра, сообщила пресс-секретарь американской администрации Каролин Левитт.

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«Это пауза для пересмотра», – указала она.

Ранее стало известно, что США приостановили передачу разведданных Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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