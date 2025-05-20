ЕС отменит экономические санкции против Сирии
20 мая 202510:59
Министры иностранных дел государств Евросоюза отменят экономические ограничения в отношении Сирии. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
«Мы намерены... отменить экономические санкции против Сирии», - указала дипломат.
Решение примут сегодня на встрече глав МИД и минобороны ЕС.
Ранее министр финансов США Скотт Бессент рассказал, что его ведомство готовится к ослаблению санкций в отношении Сирии, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ЕС отменит экономические санкции против Сирии
- В Москве выявили случай кори у студента филфака МГУ
- Венгерский парламент одобрил законопроект выхода из МУС
- Набиуллина назвала устойчивым состояние большинства компаний в России
- СМИ: Cатирик Лион Измайлов спустя пять лет лечения победил рак кожи
- В Европе назвали разговор Путина и Трампа победой России
- Бывший глава «Роскосмоса» назначен сенатором Совфеда от Архангельской области
- Глава СПЧ предложил вернуть всеобщие переводные экзамены в школах
- Марочко: Российская армия отбила у ВСУ часть лесного массива на купянском направлении
- Фельдшер с Сахалина выиграл в лотерею 1 млрд рублей
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru