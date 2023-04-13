США пригрозили России последствиями из-за ареста Гершковича
Соединенные Штаты пригрозили принять меры против России, если журналист Wall Street Journal Эван Гершкович не выйдет на свободу, сообщил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Дипломат отметил, что разговаривал по этому вопросу с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. Беседа велась в очень жестком ключе, сказал посол в эфире Первого канала.
По его словам, США пригрозили ответными мерами, если Россия не освободит Гершковича в ближайшее время.
Лефортовский суд Москвы 30 марта арестовал журналиста WSJ на два месяца. Его обвиняют в шпионаже в интересах правительства США, передает «Радиоточка НСН».
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