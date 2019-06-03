США пригрозили оставить Европу одну перед «российской угрозой»

Вашингтон пригрозил Евросоюзу, что тот останется без военной поддержки США, если не предоставит доступ к своим военным заказам. Об этом заявил Майкл Мерфи, отвечающий в Белом доме за связи с ЕС, пишет «Газета.ру» со ссылкой на El Pais.

По словам Мерфи, если этого не будет сделано, то ЕС останется один на один с «российской угрозой» и будет самостоятельно заботиться о сохранении безопасности своих границ, передает «Утро.ру».

США не устраивают новые европейские нормы в области интеллектуальной собственности, передаче технологий и контроля за экспортом. По мнению Вашингтона, они могут стать препятствием для участия предприятий США в оборонных контрактах стран Европы.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов в эфире НСН предложил пообщаться генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу с Соединенными Штатами по спасению ДРСМД.

