США предъявили обвинения шести россиянам в кибератаках на Украину и страны НАТО

Министерство юстиции США предъявило обвинения шести россиянам за участие в сговоре с целью совершения кибератак на ресурсы Украины и стран НАТО, следует из пресс-релиза ведомства.

Обвинения выдвинуты против Юрия Денисова, Владислава Боровкова, Дениса Денисенко, Дмитрия Голошубова, Николая Корчагина и Амина Стигала. Пятеро из них являются сотрудниками ГРУ, а шестой — гражданским соучастником.