США предъявили обвинения шести россиянам в кибератаках на Украину и страны НАТО
Министерство юстиции США предъявило обвинения шести россиянам за участие в сговоре с целью совершения кибератак на ресурсы Украины и стран НАТО, следует из пресс-релиза ведомства.
Обвинения выдвинуты против Юрия Денисова, Владислава Боровкова, Дениса Денисенко, Дмитрия Голошубова, Николая Корчагина и Амина Стигала. Пятеро из них являются сотрудниками ГРУ, а шестой — гражданским соучастником.
По данным ведомства, хакеры использовали программу WhisperGate, маскирующуюся под вирус-вымогатель, но фактически стирающую данные. В январе 2022 года эта программа была применена для атаки на ресурсы украинского правительства, включая МВД, Минобразования, Минсельхоза и Минэнерго. Позднее, в августе 2022 года, хакеры взломали транспортную инфраструктуру одной из стран Центральной Европы.
Обвинения выдвинуты после того, как большое жюри присяжных в штате Мэриленд признало их обоснованными. Минюст также объявил о вознаграждении до $10 тыс. за информацию о местоположении обвиняемых, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru