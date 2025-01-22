В США начали отлов нелегальных мигрантов для депортации

Он отказался называть действия «рейдами», указав, что речь идет о целенаправленных правоохранительных операциях. Отмечается, что сотрудники службы точно знают, кого и где им нужно искать, а их действия хорошо спланированы и направлены на задержание нелегальных мигрантов с уголовными судимостями и тех, кто представляет угрозу общественной безопасности.

Ранее стало известно, что Трамп намерен провести масштабный рейд по поиску нелегальных мигрантов в Чикаго. Уточняется, что за последние 2,5 года в город прибыло свыше 50 тысяч иммигрантов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

