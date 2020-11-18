США помогут Украине получить вакцину от коронавируса
Американские власти окажут содействие Украине в налаживании коммуникации с компаниями Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer и Novavax, чтобы ускорить подписание контракта на поставки вакцины от COVID-19, сообщила пресс-служба украинского Минздрава.
Эту тему в телефонном разговоре обсудили главы министерств здравоохранения двух стран Максим Степанов и Алекс Азар. Сообщается, что министр здравоохранения и социальных услуг США поблагодарил украинского коллегу за звонок, отметив, что получение вакцины Украиной является приоритетом и для правительства США.
Тем временем, вакцинация населения РФ от коронавируса препаратом центра "Вектор" Роспотребнадзора начнется в 2021 году.
Ее начнут применять одновременно с проведением пострегистрационных исследований, их планируется провести на трех тысячах человек.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,0 млн+22 410 / сут.
Умерли
33 931+442 / сут.
Выздоровели
1,5 млн+22 055 / сут.
- Россиянка заплатит штраф за мат в мессенджере WhatsApp
- США помогут Украине получить вакцину от коронавируса
- Сбербанк получит от OZON миллиард рублей
- Заразившийся коронавирусом губернатор Владимирской области уехал лечиться в Москву
- Боец Яндиев освобожден из-под стражи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru