США помогут Украине получить вакцину от коронавируса

Американские власти окажут содействие Украине в налаживании коммуникации с компаниями Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer и Novavax, чтобы ускорить подписание контракта на поставки вакцины от COVID-19, сообщила пресс-служба украинского Минздрава.

Эту тему в телефонном разговоре обсудили главы министерств здравоохранения двух стран Максим Степанов и Алекс Азар. Сообщается, что министр здравоохранения и социальных услуг США поблагодарил украинского коллегу за звонок, отметив, что получение вакцины Украиной является приоритетом и для правительства США.

Тем временем, вакцинация населения РФ от коронавируса препаратом центра "Вектор" Роспотребнадзора начнется в 2021 году.

Ее начнут применять одновременно с проведением пострегистрационных исследований, их планируется провести на трех тысячах человек.

