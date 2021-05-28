США подозревают украинских чиновников во вмешательстве в выборы

Так, федеральные прокуроры и ФСБ в Бруклине расследуют попытку нескольких чиновников повлиять на американские выборы, распространяя «необоснованные обвинения» в коррупции в отношении американского лидера Джо Байдена, в том числе через бывшего адвоката экс-президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.

В ходе расследования изучалась поездка Джулиани в Европу в декабре 2019 года. Тогда он встречался с несколькими украинцами.

Пока неизвестно, приведет ли расследование к выдвижению обвинений против украинских граждан.

Ранее объясняя санкции США в отношении России, Джо Байден повторил утверждения о якобы имевших место вмешательстве Москвы в американские выборы и кибератаках. "И я им сказал, что мы ответим, и мы так и поступили", - цитирует Байдена ТАСС. При этом он пообещал конгрессменам и дальше «отвечать» на подобные действия.

