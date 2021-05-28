США подозревают украинских чиновников во вмешательстве в выборы
Прокуроры в США ведут расследование о вмешательстве бывших и действующих чиновников в Украине в американские выборы в 2020 году, сообщает издание New York Times со ссылкой на свои источники.
Так, федеральные прокуроры и ФСБ в Бруклине расследуют попытку нескольких чиновников повлиять на американские выборы, распространяя «необоснованные обвинения» в коррупции в отношении американского лидера Джо Байдена, в том числе через бывшего адвоката экс-президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.
В ходе расследования изучалась поездка Джулиани в Европу в декабре 2019 года. Тогда он встречался с несколькими украинцами.
Пока неизвестно, приведет ли расследование к выдвижению обвинений против украинских граждан.
Ранее объясняя санкции США в отношении России, Джо Байден повторил утверждения о якобы имевших место вмешательстве Москвы в американские выборы и кибератаках. "И я им сказал, что мы ответим, и мы так и поступили", - цитирует Байдена ТАСС. При этом он пообещал конгрессменам и дальше «отвечать» на подобные действия.
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