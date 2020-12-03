Власти США отрицают вмешательство РФ в президентские выборы в этом году

Политик отметил, что Россия использует информационные методы, чтобы определить уязвимости во внутренней системе США, однако это не имеет отношения к выборам. Об этом Уэльс заявил во время слушаний в сенатском комитете по внутренней безопасности и правительственным делам.

Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол уточнил, имеет ли это отношение к системе выборов, однако Уэльс отметил, что имеет в виду только "общие сети", которыми пользуются местные власти, локальные компании и частный сектор.

Ранее министр юстиции и генпрокурор США Уильям Барр заявил, что на выборах президента США не было обнаружено достаточно нарушений, чтобы сомневаться в победе кандидата от Демократической партии страны Джо Байдена.

