США перенесли срок введения пошлин на товары из Китая

США решили отложить до 15 декабря введение 10%-ой пошлины на ряд товаров, импортируемых из Китая. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на релиз Торгового представительства США.

В список товаров, пошлины на которые будут отложены, вошли компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны, игровые приставки, мониторы и другие гаджеты, а также некоторые предметы одежды и обуви.

Также отмечается, что некоторая продукция будет исключена из пошлинного списка из соображений безопасности и в интересах здравоохранения.

Добавим, на фоне сообщений о переносе ввода пошлин резко выросли американские фондовые индексы.

Напомним, потрясениями на финансовом рынке и сложностями в восстановлении мировой экономики обернется решение США признать Китай «валютным манипулятором». Об этом заявил Народный банк КНР. В эфире НСН руководитель школы востоковедения Высшей школы экономики Алексей Маслов объяснил, чем чревато усиление противостояния двух крупнейших мировых экономик.

