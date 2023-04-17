США перебросят боевую технику в Финляндию

США в течение недели перебросят через Эстонию свою военную технику в рамках подготовки к учениям Arrow 23, которые будут пройдут с новым членом альянса Финляндией. Об этом сообщило посольство американской страны в Таллине.

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Отмечается, что в северную страну будут переброшены несколько танков, боевые машины пехоты, а также почти целый бронетанковый общевойсковой батальон, который на сегодняшний день дислоцирован в Литве.

Ранее Владимир Путин встретился с министром обороны России Сергеем Шойгу, который в ходе встречи рассказал о ходе учений Тихоокеанского флота, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:НАТОФинляндияЭстония

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