США перебросят боевую технику в Финляндию

Отмечается, что в северную страну будут переброшены несколько танков, боевые машины пехоты, а также почти целый бронетанковый общевойсковой батальон, который на сегодняшний день дислоцирован в Литве.

Ранее Владимир Путин встретился с министром обороны России Сергеем Шойгу, который в ходе встречи рассказал о ходе учений Тихоокеанского флота, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

