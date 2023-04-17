США перебросят боевую технику в Финляндию
США в течение недели перебросят через Эстонию свою военную технику в рамках подготовки к учениям Arrow 23, которые будут пройдут с новым членом альянса Финляндией. Об этом сообщило посольство американской страны в Таллине.
Отмечается, что в северную страну будут переброшены несколько танков, боевые машины пехоты, а также почти целый бронетанковый общевойсковой батальон, который на сегодняшний день дислоцирован в Литве.
Ранее Владимир Путин встретился с министром обороны России Сергеем Шойгу, который в ходе встречи рассказал о ходе учений Тихоокеанского флота, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru