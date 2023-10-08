СМИ: число погибших после нападения ХАМАС на Израиль выросло до 600

По меньшей мере 2048 человек пострадали. Из них 330 получили серьезные ранения, а состояние 20 оценивается как критическое.

По данным издания Ynet, боевики ХАМАС в воскресенье днем проникли в общину Маген на юге Израиля. Идет бой с применением танков.

ХАМАС утром 7 октября нанес по городам Израиля массированный ракетный удар. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху поручил провести мобилизацию резервистов, передает «Радиточка НСН».

