СМИ: число погибших после нападения ХАМАС на Израиль выросло до 600

В Израиле после нападения боевиков палестинской группировки «Исламское движение сопротивления» (ХАМАС) погибли 600 человек. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

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По меньшей мере 2048 человек пострадали. Из них 330 получили серьезные ранения, а состояние 20 оценивается как критическое.

По данным издания Ynet, боевики ХАМАС в воскресенье днем проникли в общину Маген на юге Израиля. Идет бой с применением танков.

ХАМАС утром 7 октября нанес по городам Израиля массированный ракетный удар. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху поручил провести мобилизацию резервистов, передает «Радиточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПалестинаХамасИзраиль

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