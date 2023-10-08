СМИ: число погибших после нападения ХАМАС на Израиль выросло до 600
В Израиле после нападения боевиков палестинской группировки «Исламское движение сопротивления» (ХАМАС) погибли 600 человек. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.
По меньшей мере 2048 человек пострадали. Из них 330 получили серьезные ранения, а состояние 20 оценивается как критическое.
По данным издания Ynet, боевики ХАМАС в воскресенье днем проникли в общину Маген на юге Израиля. Идет бой с применением танков.
ХАМАС утром 7 октября нанес по городам Израиля массированный ракетный удар. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху поручил провести мобилизацию резервистов, передает «Радиточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru