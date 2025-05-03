США отменили безвизовый режим с Румынией
3 мая 202501:55
США отменили безвизовый режим с Румынией, введенный при экс-президенте Соединенных Штатов Джо Байдене. Об этом сообщается на сайте американского министерства внутренней безопасности.
В разделе о безвизовом режиме Штатов с иностранными государствами разместили пометку, что Румыния была включена в список таких стран. Однако это определение «не было реализовано до его отмены» 2 мая.
Румыния стала участницей безвизового режима Соединенных Штатов в январе.
Между тем Россия и Оман договорились о безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США отменили безвизовый режим с Румынией
- Принц Гарри захотел примирения с семьей
- СМИ: США подготовили новые санкции против России
- В Штутгарте при наезде автомобиля на людей пострадали восемь человек
- Чубайс подал ходатайство об отмене обеспечительных мер по иску «Роснано»
- Российские войска уничтожили опорный пункт ВСУ в Сумской области
- США сохраняют роль посредника в переговорах между Россией и Украиной
- СМИ: В Киеве мобилизованных привязывают к кроватям, чтобы предотвратить побег
- Рубио призвал Германию сменить курс в вопросе миграционной политики
- Два человека погибли при столкновении судна ВМС Перу с нефтяной платформой
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru