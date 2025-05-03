США отменили безвизовый режим с Румынией, введенный при экс-президенте Соединенных Штатов Джо Байдене. Об этом сообщается на сайте американского министерства внутренней безопасности.

В разделе о безвизовом режиме Штатов с иностранными государствами разместили пометку, что Румыния была включена в список таких стран. Однако это определение «не было реализовано до его отмены» 2 мая.

Румыния стала участницей безвизового режима Соединенных Штатов в январе.

Между тем Россия и Оман договорились о безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов.

