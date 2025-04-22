Россия и Оман договорились о безвизовом режиме
Правительства РФ и Омана подписали соглашение, предусматривающее взаимную отмену виз для владельцев обычных паспортов. Как сообщает пресс-служба Кремля, подписание состоялось в присутствии российского лидера Владимира Путина и оманского султана Хайсама бен Тарека Аль Саида.
Документ отменяет получаемые на границе бесплатные 14-дневные визы для въезда в Оман, которые нельзя было продлить или обменять на другой тип. Вместо них будет разрешено въезжать, следовать транзитом и выезжать из России или Омана без виз в течение 30 дней при каждом посещении. Максимальный срок пребываения - 90 дней в течение календарного года.
Отмечается, что под действие соглашения не попадают лица, въезжающие для постоянного проживания, обучения или работы. В этом случае будет необходимо получить визу.
Ранее власти Азербайджана сократили срок безвизового пребывания россиян в стране со 180 до 90 суток за календарный год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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