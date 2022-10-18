США отказались вводить санкции против российских удобрений и зерна

США не распространяют санкции на поставку российских удобрений и зерна на мировые рынки, заявила помощник госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид, передает РИА Новости.

По ее словам, план по продлению зерновой сделки как раз затрагивает этот вопрос.

Накануне замминистра обороны РФ Александр Фомин и замгоссекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс обсудили в Москве «зерновую сделку». Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ, продолжение вывоза зерна из украинских портов продолжится при условии выполнения договоренностей по экспорту российской сельскохозяйственной продукции и удобрений.