США отказались перебрасывать силы на границу Литвы и Белоруссии

Администрация Соединенных Штатов прокомментировала возможность переброски сил на границу Литвы и Белоруссии. Об этом пишет РИА новости со ссылкой на заявление Белого дома.

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В Вашингтоне заявили, что не рассматривают вариант с переброской сил для укрепления восточных границ НАТО. В американской администрации считают, что в этом нет необходимости.

Госпогранслужба Латвии во вторник объявила о срочной мобилизации сил для усиления границы с Белоруссией.

Ранее сообщалось, что Польша перебросит к границе с Белоруссией тысячу военных. Варшава обвиняла Минск в нарушении своего воздушного пространства, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Стрингер
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