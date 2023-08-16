США отказались перебрасывать силы на границу Литвы и Белоруссии

В Вашингтоне заявили, что не рассматривают вариант с переброской сил для укрепления восточных границ НАТО. В американской администрации считают, что в этом нет необходимости.

Госпогранслужба Латвии во вторник объявила о срочной мобилизации сил для усиления границы с Белоруссией.

Ранее сообщалось, что Польша перебросит к границе с Белоруссией тысячу военных. Варшава обвиняла Минск в нарушении своего воздушного пространства, передает «Радиоточка НСН».

