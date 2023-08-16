США отказались перебрасывать силы на границу Литвы и Белоруссии
Администрация Соединенных Штатов прокомментировала возможность переброски сил на границу Литвы и Белоруссии. Об этом пишет РИА новости со ссылкой на заявление Белого дома.
В Вашингтоне заявили, что не рассматривают вариант с переброской сил для укрепления восточных границ НАТО. В американской администрации считают, что в этом нет необходимости.
Госпогранслужба Латвии во вторник объявила о срочной мобилизации сил для усиления границы с Белоруссией.
Ранее сообщалось, что Польша перебросит к границе с Белоруссией тысячу военных. Варшава обвиняла Минск в нарушении своего воздушного пространства, передает «Радиоточка НСН».
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