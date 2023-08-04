Литва признала 254 россиян угрозой нацбезопасности
Департамент миграции Литвы сообщил о признании 254 россиян угрозой национальной безопасности, пишет РИА Новости.
В ведомстве напомнили, что в ноябре 2022 года власти Литвы подготовили для граждан РФ и Белоруссии специальную анкету, где было необходимо указать свое отношение к спецоперации на Украине.
В департаменте отметили, что с ноября 2022 года 254 россиянина признаны в Литве угрозой национальной безопасности. Также в список попали 910 граждан Белоруссии.
Попавшим в перечень запрещен въезд в Литву.
Замминистра внутренних дел Литвы Арнольдас Абрамавичюс в пятницу сообщил о закрытии двух пограничных пунктов на границе с Белоруссией, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru