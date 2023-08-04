Литва признала 254 россиян угрозой нацбезопасности

В ведомстве напомнили, что в ноябре 2022 года власти Литвы подготовили для граждан РФ и Белоруссии специальную анкету, где было необходимо указать свое отношение к спецоперации на Украине.

В департаменте отметили, что с ноября 2022 года 254 россиянина признаны в Литве угрозой национальной безопасности. Также в список попали 910 граждан Белоруссии.

Попавшим в перечень запрещен въезд в Литву.

Замминистра внутренних дел Литвы Арнольдас Абрамавичюс в пятницу сообщил о закрытии двух пограничных пунктов на границе с Белоруссией, передает «Радиоточка НСН».

