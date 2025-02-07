США одобрили продажу военной техники Японии на 1 миллиард долларов

Администрация президента США Дональда Трампа одобрила продажу военной продукции Японии на сумму около 1 миллиарда долларов. Об этом сообщил Трамп на пресс-конференции в Вашингтоне.

Глава Белого дома отметил, что это решение укрепит оборонные связи между странами и обеспечит стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.