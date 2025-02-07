США одобрили продажу военной техники Японии на 1 миллиард долларов

Администрация президента США Дональда Трампа одобрила продажу военной продукции Японии на сумму около 1 миллиарда долларов. Об этом сообщил Трамп на пресс-конференции в Вашингтоне.

Глава Белого дома отметил, что это решение укрепит оборонные связи между странами и обеспечит стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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Трамп подчеркнул, что Япония продолжает оставаться одним из крупнейших покупателей американской военной техники.

По его словам, сделка направлена на улучшение безопасности Японии и поддержание устойчивых военно-экономических отношений между двумя странами, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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