США одобрили продажу военной техники Японии на 1 миллиард долларов
Администрация президента США Дональда Трампа одобрила продажу военной продукции Японии на сумму около 1 миллиарда долларов. Об этом сообщил Трамп на пресс-конференции в Вашингтоне.
Глава Белого дома отметил, что это решение укрепит оборонные связи между странами и обеспечит стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Трамп подчеркнул, что Япония продолжает оставаться одним из крупнейших покупателей американской военной техники.
По его словам, сделка направлена на улучшение безопасности Японии и поддержание устойчивых военно-экономических отношений между двумя странами, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru