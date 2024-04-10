США одобрили продажу Украине комплектов для обслуживания ЗРК Hawk
Государственный департамент США одобрил возможную продажу Киеву комплектов для обслуживания зенитных ракетных комплексов Hawk на сумму $138 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Агентство по сотрудничеству в области безопасности министерства обороны Соединенных Штатов.
Отмечается, что Украина ранее направляла запрос на покупку «оборудования и услуг» для HAWK Phase III. Конгресс США получил уведомление о решении Госдепа одобрить заявку.
Как пишет Reuters, речь идет о продаже украинской стороне комплектов для обслуживания и модернизации ЗРК.
По данным Агентства по сотрудничеству в области безопасности, предоставление Киеву оборудования послужит достижению целей Вашингтона во внешней политике, а также в национальной безопасности «за счет укрепления безопасности страны-партнера».
Ранее Испания поставила Украине зенитные системы Hawk. В ноябре прошлого года Киев впервые применил комплексы для отражения российских воздушных атак. Однако Hawk показали низкую результативность, пишут Известия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru