США одобрили поставку Германии ракет AMRAAM
Госдепартамент США сообщил об одобрении поставок Германии ракет класса «воздух-воздух» AMRAAM.
Сообщение о будущих поставках появилось на сайте Агентства по сотрудничеству в области безопасности и обороны - структуры Пентагона. Оборонное ведомство уведомило о своем решении Конгресс.
Германия намерена приобрести 969 ракет на $2,9 миллиарда. Также ФРГ закупит сопутствующее оборудование.
По информации The New York Times, в администрации президента США Джо Байдена идут дискуссии о поставках Украине оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS. Источники газеты уточнили, что Вашингтон опасается, что Киев может применить их по территории России, передает «Радиоточка НСН».
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