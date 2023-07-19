США одобрили поставку Германии ракет AMRAAM

Сообщение о будущих поставках появилось на сайте Агентства по сотрудничеству в области безопасности и обороны - структуры Пентагона. Оборонное ведомство уведомило о своем решении Конгресс.

Германия намерена приобрести 969 ракет на $2,9 миллиарда. Также ФРГ закупит сопутствующее оборудование.

По информации The New York Times, в администрации президента США Джо Байдена идут дискуссии о поставках Украине оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS. Источники газеты уточнили, что Вашингтон опасается, что Киев может применить их по территории России, передает «Радиоточка НСН».

