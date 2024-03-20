США объявили об эвакуации своих граждан с Гаити

Соединенные Штаты начинают эвакуацию своих граждан с охваченного беспорядками Гаити, заявил на брифинге представитель пресс-службы Госдепартамента Ведант Патель.

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По его словам, для американцев готовят чартерные рейсы на вертолетах из столицы Гаити Порт-о-Пренса до Санто-Доминго в Доминиканской республике. Патель уточнил, что желание покинуть страну изъявили около 1,6 тысячи граждан США.

«Ответственность за то, чтобы добраться из Санто-Доминго в США, будут нести сами американские граждане», - цитирует Пателя ТАСС.

Беспорядки на Гаити вспыхнули в начале марта 2024 года. Временно исполняющий обязанности президента Ариэль Анри ушел в отставку. По данным СМИ, бандитские группировки контролируют 80% территории страны, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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