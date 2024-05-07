США объявили о награде в 10 млн долларов за информацию о россиянине Хорошеве
Минюст США объявил, что американские власти выплатят вознаграждение в 10 млн долларов за информацию, которая позволит задержать россиянина Дмитрия Хорошева.
В пресс-службе американского ведомства указали, что гражданин РФ обвиняется в США в создании и руководстве хакерской группировкой LockBit.
По данным Госдепартамента США, на счету хакеров более 2,5 тысяч кибератак, жертвами которых стали физлица и компании в 120 странах. Размер полученного LockBit выкупа составляет не менее 500 млн долларов.
Ранее американские власти объявили награду в размере до 10 млн долларов за информацию о хакерской группировке ALPHV BlackCat, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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