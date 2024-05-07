США объявили о награде в 10 млн долларов за информацию о россиянине Хорошеве

В пресс-службе американского ведомства указали, что гражданин РФ обвиняется в США в создании и руководстве хакерской группировкой LockBit.

По данным Госдепартамента США, на счету хакеров более 2,5 тысяч кибератак, жертвами которых стали физлица и компании в 120 странах. Размер полученного LockBit выкупа составляет не менее 500 млн долларов.

Ранее американские власти объявили награду в размере до 10 млн долларов за информацию о хакерской группировке ALPHV BlackCat, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

