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Ранее стало известно, что в Оманском заливе неизвестными торпедированы два танкера.
США обвинили Иран за атаки на танкеры в Оманском заливе
13 июня21:47
Иранские власти несут ответственность за нападения на два танкера в Оманском заливе, заявил госсекретарь США Майкл Помпео, выступая в Государственном департаменте. Об этом передает ТАСС.
Ранее стало известно, что в Оманском заливе неизвестными торпедированы два танкера.
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Фото: 7al.net/
ТЕГИ:Иран
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