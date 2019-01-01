В мире

США обвинили Иран за атаки на танкеры в Оманском заливе

13 июня21:47

Иранские власти несут ответственность за нападения на два танкера в Оманском заливе, заявил госсекретарь США Майкл Помпео, выступая в Государственном департаменте. Об этом передает ТАСС.

Затопление атакованного танкера не подтвердилось

Ранее стало известно, что в Оманском заливе неизвестными торпедированы два танкера.

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Фото: 7al.net/
ТЕГИ:Иран