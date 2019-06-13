Затопление атакованного танкера не подтвердилось

Судовладелец опроверг информацию о том, что танкер Front Altair, атакованный в Оманском заливе, затонул. Как передает агентство Reuters, представитель компании Frontline уточнил, что танкер все еще горит и находится на плаву.

Ранее стало известно, что в Оманском заливе торпедированы два танкера. Как отмечает Газета.ру, на борту одного из этих судов могли находиться граждане России. По предварительным данным, экипажи с обоих судов спасены иранскими экстренными службами. Уточняется, что речь идёт о судне Front Altair, которое ходит под флагом Норвегии и танкере Kokuka Courageous (Панама).

Власти Омана официально подтвердили факт атаки только на норвежский танкер в иранских территориальных водах. К расследованию происшествия подключилась организация «Морские торговые операции Великобритании».

