США не уверены в законности запроса Казахстана на введение войск ОДКБ

В США не уверены, что просьба Казахстана ввести войска ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) в республику является законной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Псаки отметила, что Соединенные Штаты внимательно следят за развертыванием сил миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане.

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«У нас есть вопросы о характере запроса Казахстана, о том, было ли это законным приглашением или нет. На данный момент мы не знаем этого», — заявила пресс-секретарь Белого Дома.

Псаки призвала миротворцев и правоохранительные органы в Казахстане помнить о правах человека при решении конфликтов.

В Белом доме заверили, что отправка российской миротворческой группы в Казахстан не повлияла на планы проведения переговоров США и России.

Ранее в беседе с РИА Новости генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что передислокация всех миротворческих подразделений организации будет завершена к 7 января. Своих миротворцев в Казахстан направят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия и Таджикистан.

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ФОТО: РИА Новости / Тимур Батыршин
ТЕГИ:СШАКазахстанОДКБ
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