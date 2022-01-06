США не уверены в законности запроса Казахстана на введение войск ОДКБ
В США не уверены, что просьба Казахстана ввести войска ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) в республику является законной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
Псаки отметила, что Соединенные Штаты внимательно следят за развертыванием сил миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане.
«У нас есть вопросы о характере запроса Казахстана, о том, было ли это законным приглашением или нет. На данный момент мы не знаем этого», — заявила пресс-секретарь Белого Дома.
Псаки призвала миротворцев и правоохранительные органы в Казахстане помнить о правах человека при решении конфликтов.
В Белом доме заверили, что отправка российской миротворческой группы в Казахстан не повлияла на планы проведения переговоров США и России.
Ранее в беседе с РИА Новости генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что передислокация всех миротворческих подразделений организации будет завершена к 7 января. Своих миротворцев в Казахстан направят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия и Таджикистан.
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