США не уверены в законности запроса Казахстана на введение войск ОДКБ

«У нас есть вопросы о характере запроса Казахстана, о том, было ли это законным приглашением или нет. На данный момент мы не знаем этого», — заявила пресс-секретарь Белого Дома.

Псаки призвала миротворцев и правоохранительные органы в Казахстане помнить о правах человека при решении конфликтов.

В Белом доме заверили, что отправка российской миротворческой группы в Казахстан не повлияла на планы проведения переговоров США и России.

Ранее в беседе с РИА Новости генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что передислокация всех миротворческих подразделений организации будет завершена к 7 января. Своих миротворцев в Казахстан направят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия и Таджикистан.

