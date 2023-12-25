При ударе беспилотника по базе США в Ираке пострадали несколько человек
Несколько человек получили ранения при атаке беспилотного летательного аппарата по американской военной базе в городе Эрбиль на севере Ирака, передает агентство INA со ссылкой на представителя главнокомандующего вооруженных сил страны Яхьи Расула.
Военную базу атаковал беспилотник-камикадзе со взрывчаткой. Ответственность взяло на себя «Исламское сопротивление Ирака».
По данным INA, пострадали несколько человек. Они получили травмы различной степени тяжести. Также была нарушена работа аэропорта Эрбиля.
Посольство США в столице Ирака Багдаде 8 декабря подверглось ракетному обстрелу. Внутри здания сработали сирены тревоги, отмечает «Радиоточка НСН».
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