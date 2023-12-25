При ударе беспилотника по базе США в Ираке пострадали несколько человек

Несколько человек получили ранения при атаке беспилотного летательного аппарата по американской военной базе в городе Эрбиль на севере Ирака, передает агентство INA со ссылкой на представителя главнокомандующего вооруженных сил страны Яхьи Расула.

СМИ: Военная база США на западе Ирака подверглась ракетному удару

Военную базу атаковал беспилотник-камикадзе со взрывчаткой. Ответственность взяло на себя «Исламское сопротивление Ирака».

По данным INA, пострадали несколько человек. Они получили травмы различной степени тяжести. Также была нарушена работа аэропорта Эрбиля.

Посольство США в столице Ирака Багдаде 8 декабря подверглось ракетному обстрелу. Внутри здания сработали сирены тревоги, отмечает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: соцсети/OIRSpox
ТЕГИ:БеспилотникиИракСША

Горячие новости

Все новости

партнеры