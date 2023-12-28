США направят военных в Косово для участия в миссии НАТО

По информации издания, военнослужащие пробудут в Косове в течение девяти месяцев. В их задачи будет входить техническое обслуживание сил НАТО и непризнанной республики, а также эвакуация воздушными средствами.

Военные Нацгвардии Айовы передислоцировались на базу в Техас. Там они пройдут подготовку, после чего отправятся в Косово.

На начало 2023 года контингент Североатлантического альянса в Косове составлял 4,5 тысячи человек. В октябре в самопровозглашенную республику дополнительно прибыло 200 британских военных, передает «Радиоточка НСН».

