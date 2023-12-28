США направят военных в Косово для участия в миссии НАТО

Соединенные Штаты отправят в Косово группу из 33 военнослужащих для участия в миссии НАТО, сообщил журнал Newsweek со ссылкой на источник.

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По информации издания, военнослужащие пробудут в Косове в течение девяти месяцев. В их задачи будет входить техническое обслуживание сил НАТО и непризнанной республики, а также эвакуация воздушными средствами.

Военные Нацгвардии Айовы передислоцировались на базу в Техас. Там они пройдут подготовку, после чего отправятся в Косово.

На начало 2023 года контингент Североатлантического альянса в Косове составлял 4,5 тысячи человек. В октябре в самопровозглашенную республику дополнительно прибыло 200 британских военных, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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