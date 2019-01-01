В мире
США направят на Ближний Восток спецконтингент
20 июня00:07
Новый военный контингент в тысячу человек, направляемый США на Ближний Восток, будет включать батальон с зенитными ракетными комплексами Patriot и другое современное вооружение, сообщает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что военные будут направлены в ответ на «угрозу» со стороны Ирана.
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