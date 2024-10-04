США нанесли удары по позициям хуситов в Йемене
Центральное командование вооруженными силами США (CENTCOM) объявило о нанесении ударов по 15 целям движения «Ансар Алла» (хуситы) на севере Йемена, которое поддерживается Ираном, сообщается на сайте командования.
Удары были нанесены около 17:00 по местному времени в районах, контролируемых хуситами, и затронули их наступательные военные возможности.
Контролирующие большую часть побережья Красного моря в Йемене хуситы ранее выразили поддержку Палестине и пригрозили атаковать суда, имеющие отношение к Израилю.
Они призвали другие страны отозвать свои экипажи и держаться подальше от их судов. При этом хуситы заявили, что не мешают свободному судоходству в регионе и не трогают корабли других государств. В связи с обострением конфликта некоторые компании решили временно приостановить перевозки через Красное море, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Байден пошутил о своем возвращении в предвыборную гонку 2024 года
- США нанесли удары по позициям хуситов в Йемене
- Байден заявил, что санкции в отношении Ирана могут коснуться нефтяной отрасли
- С понедельника в Москве начнут включать отопление
- Суд поместил под домашний арест бизнес-партнера Чекалиных Романа Вишняка
- Посол Ирана: Тегеран не намерен защищать Ливан
- В Праге задержан школьник, угрожавший расправой над одноклассниками
- Польша построит фортификационные сооружения на восточной границе к 2028 году
- На российских стримингах появилась маркировка иноагентов
- В Горловке мирная жительница ранена в результате удара украинского БПЛА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru