США нанесли удары по позициям хуситов в Йемене

Центральное командование вооруженными силами США (CENTCOM) объявило о нанесении ударов по 15 целям движения «Ансар Алла» (хуситы) на севере Йемена, которое поддерживается Ираном, сообщается на сайте командования.

Удары были нанесены около 17:00 по местному времени в районах, контролируемых хуситами, и затронули их наступательные военные возможности.

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Контролирующие большую часть побережья Красного моря в Йемене хуситы ранее выразили поддержку Палестине и пригрозили атаковать суда, имеющие отношение к Израилю.

Они призвали другие страны отозвать свои экипажи и держаться подальше от их судов. При этом хуситы заявили, что не мешают свободному судоходству в регионе и не трогают корабли других государств. В связи с обострением конфликта некоторые компании решили временно приостановить перевозки через Красное море, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: TASS / EPA
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