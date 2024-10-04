США нанесли удары по позициям хуситов в Йемене

При ударе БПЛА ВСУ в Белгородской области ранены семь человек ВС РФ ударом «Искандера» уничтожили до 80 бойцов ВСУ и 12 бронемашин в Сумской области В Израиле заявили о ликвидации главы ячейки ХАМАС на Западном берегу Блогер Артем Чекалин отправлен под домашний арест Источник в окружении Пугачевой сообщил о ее отъезде из Израиля год назад