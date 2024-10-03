Йеменские хуситы взяли на себя ответственность за атаку по центру Тель-Авива

Ответственность за атаку БПЛА по центральной части Тель-Авива взяли на себя йеменские хуситы из радикального исламистского движения шиитского толка «Ансар Аллах». Соответствующее видеообращение в Telegram-канале оставил военный представитель движения Яхья Сариа.

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По его словам, операция достигла поставленных целей.

Ранее йеменские хуситы нанесли удары по военным объектам в Израиле крылатыми ракетами.

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ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Татаровский
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