Йеменские хуситы взяли на себя ответственность за атаку по центру Тель-Авива
3 октября 202410:34
Ответственность за атаку БПЛА по центральной части Тель-Авива взяли на себя йеменские хуситы из радикального исламистского движения шиитского толка «Ансар Аллах». Соответствующее видеообращение в Telegram-канале оставил военный представитель движения Яхья Сариа.
По его словам, операция достигла поставленных целей.
Ранее йеменские хуситы нанесли удары по военным объектам в Израиле крылатыми ракетами.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru