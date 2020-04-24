США намерены вытеснить Россию с рынка ядерных технологий

Соединенные Штаты должны вытеснить Россию и Китай с рынков ядерных технологий и стать мировым лидером в этой сфере. Как пишет РИА Новости, такая информация содержится в стратегии Министерства энергетики США, которую публикует сайт ведомства.

В документе, в частности, отмечается, что правительство США должно выйти на рынки, на которых сейчас доминируют госкомпании РФ и КНР, не допустить установления прочных отношений России и Китая с «рядом восточноевропейских и африканских государств». Кроме того, необходимо наделить Комиссию по ядерному регулированию США полномочиями отказывать в импорте ядерного топлива, произведенного российскими и китайскими компаниями – для того, чтобы обеспечить национальную безопасность.

Напомним, 4 апреля глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что строительство российских АЭС за рубежом, несмотря на ситуацию с распространением COVID-19 в мире, идет по графику.