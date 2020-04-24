США намерены вытеснить Россию с рынка ядерных технологий
Соединенные Штаты должны вытеснить Россию и Китай с рынков ядерных технологий и стать мировым лидером в этой сфере. Как пишет РИА Новости, такая информация содержится в стратегии Министерства энергетики США, которую публикует сайт ведомства.
В документе, в частности, отмечается, что правительство США должно выйти на рынки, на которых сейчас доминируют госкомпании РФ и КНР, не допустить установления прочных отношений России и Китая с «рядом восточноевропейских и африканских государств». Кроме того, необходимо наделить Комиссию по ядерному регулированию США полномочиями отказывать в импорте ядерного топлива, произведенного российскими и китайскими компаниями – для того, чтобы обеспечить национальную безопасность.
Напомним, 4 апреля глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что строительство российских АЭС за рубежом, несмотря на ситуацию с распространением COVID-19 в мире, идет по графику.
Ранее НСН писала, что в случае войны с США Россия потерпит поражение всего за несколько часов. К такому выводу пришли китайские военные аналитики. Как сообщает China.com, Россия до сих пор не завершила восстановление ракетных, подводных и воздушно-космических войск, кроме того объём разработок нового вооружения оставляет желать лучшего. Чтобы избежать быстрого поражения российской армии необходимо усилить системы противоракетной обороны, создавать новые стратегические бомбардировщики и модернизировать ядерное оружие, подчеркивает Ura.ru.
Профессор Академии военных наук, американист Сергей Судаков в эфире НСН объяснил, для чего появляются такие статьи.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
62 773+4 774 / сут.
Умерли
555+42 / сут.
Выздоровели
4 891+471 / сут.
- США намерены вытеснить Россию с рынка ядерных технологий
- Все-таки для банков. Льготная ипотека под 6,5% коснётся строящегося жилья
- Новости за ночь: Российские дипломаты назвали «кощунством» позицию Украины в ООН
- Новости за ночь: СМИ узнали о планах российских компаний сжигать лишнюю нефть
- Новости за ночь: Аналитики предсказали исчерпание резервов ФНБ через два года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru