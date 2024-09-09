США намерены отслеживать предстоящие совместные учения ВС РФ и Китая
США будут внимательно следить за совместными военными учениями России и Китая, но в текущей ситуации не видят поводов для значительного беспокойства. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Белого дома Джон Кирби.
По его словам, на данный момент нет необходимости корректировать военные стратегии или усиливать меры сдерживания в связи с этими учениями.
Министерство обороны Китая ранее сообщило, что военно-морские силы России и Китая проведут пятое совместное патрулирование в Тихом океане.
Помимо этого, Китай примет участие в стратегических учениях российских вооруженных сил под названием «Океан-2024», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru