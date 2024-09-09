США намерены отслеживать предстоящие совместные учения ВС РФ и Китая

США будут внимательно следить за совместными военными учениями России и Китая, но в текущей ситуации не видят поводов для значительного беспокойства. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Белого дома Джон Кирби.

По его словам, на данный момент нет необходимости корректировать военные стратегии или усиливать меры сдерживания в связи с этими учениями.