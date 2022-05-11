США начали поставки второй партии Ми-17 на Украину

Власти США начали поставки второй партии Ми-17 на Украину, сообщает телеканал «360».

США передадут Украине вертолёты, предназначавшиеся Афганистану

Вооруженные силы получат 11 вертолетов. Ранее украинским военнослужащим передали пять Ми-17. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Вашингтон мог предоставить Киеву летательные аппараты российского производства.

Американцы получили летательные аппараты в рамках сотрудничества России и США по Афганистану.

Напомним, Соединенные Штаты отправили на Украину уже более 70 гаубиц в рамках последних поставок вооружения.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:СШАУкраинаВертолеты
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