США начали поставки второй партии Ми-17 на Украину
Власти США начали поставки второй партии Ми-17 на Украину, сообщает телеканал «360».
Вооруженные силы получат 11 вертолетов. Ранее украинским военнослужащим передали пять Ми-17. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Вашингтон мог предоставить Киеву летательные аппараты российского производства.
Американцы получили летательные аппараты в рамках сотрудничества России и США по Афганистану.
Напомним, Соединенные Штаты отправили на Украину уже более 70 гаубиц в рамках последних поставок вооружения.
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