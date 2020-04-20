США, Мексика и Канада продлили запрет на пересечение границ

Предыдущее соглашение между властями действовало с 20 марта и должно было закончиться через 30 дней.

Отмечается, что запрет распространяется на все пересечения границы, которые не являются "жизненно важными".

Напомним, США являются страной с наибольшим количеством зарегистрированных случаев заражения COVID-2019. В стране было зафиксировано 770 тысяч зараженных, из которых более 40 тыс. человек умерли.



