США, Мексика и Канада продлили запрет на пересечение границ

США, Канада и Мексика согласились продлить на 30 дней запрет на пересечение сухопутной границы между странами в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Интерфакс.

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Предыдущее соглашение между властями действовало с 20 марта и должно было закончиться через 30 дней.

Отмечается, что запрет распространяется на все пересечения границы, которые не являются "жизненно важными".

Напомним, США являются страной с наибольшим количеством зарегистрированных случаев заражения COVID-2019. В стране было зафиксировано 770 тысяч зараженных, из которых более 40 тыс. человек умерли.


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ФОТО: Вера Голосова//РИА Новости
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