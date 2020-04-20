При стрельбе в Канаде погибли 18 человек

В Канаде стрельба, которую устроил 51-летний Гэбриел Уортман в ночь на воскресенье, унесла жизни не менее 18 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.



Соответствующее заявление сделал Крис Лезер - глава полиции провинции Новая Шотландия, где произошла стрельба. По его словам, число жертв может увеличиться, поскольку под завалами подоженных Уортманом домов могут обнаружить погибших. Уточняется, что Уортман поджег не менее пяти жилых домов и других зданий.

Среди погибших детей нет. Сам стрелок был ликвидирован полицией. Мотивы поведения Уортмана пока не установлены, ведется расследование произощедшего.



